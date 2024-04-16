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Как выстраивать тренировки при интервальном голодании

советы, врач, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 00:29 Фото: pixabay
Диетолог Роб Хобсон рассказал, что при соблюдении интервальной диеты (интервального голодания) лучше проводить силовые тренировки на голодный желудок, незадолго до приема пищи. Кардиотренировки, напротив, рекомендуется выполнять в начале периода голодания, сообщает Zakon.kz.

Интервальное голодание, пишет Daily Mail, – это диета, при соблюдении которой в отдельные периоды времени человек полностью обходится без еды. Классическим вариантом такой диеты выступает схема 16:8. В ее основе лежит принцип шестнадцатичасового голодания и восьмичасового интервала для приема пищи.

Отмечается, что некоторые исследования показали, что интервальное голодание помогает эффективнее худеть и контролировать аппетит, чем другие классические диеты. Однако у диеты 16:8 и других схем продолжительного голодания есть недостаток – снижение энергии. Хобсон объяснил, что в случае возникновения дефицита энергии человек на интервальном голодании не сможет тренироваться в любое удобное ему время. По этой причине выстраивать тренировки нужно в зависимости от режима интервального питания.

Силовые тренировки Хобсон рекомендует проводить в конце периода голодания, перед первым приемом пищи. При этом важно употребить достаточное количество белка (примерно 20-25 граммов) после занятия, чтобы помочь организму нарастить больше мышц.

Кардиотренировки представляют собой аэробную нагрузку на организм. Они характеризуются повышением частоты пульса и направлены на сжигание жира. По этой причине такие занятия очень энергозатратны. Чтобы обеспечить организм энергией и повысить результативность кардио, диетолог советует проводить его сразу после последнего (перед интервалом голодания) приема пищи.

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