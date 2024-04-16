Как выстраивать тренировки при интервальном голодании

Диетолог Роб Хобсон рассказал, что при соблюдении интервальной диеты (интервального голодания) лучше проводить силовые тренировки на голодный желудок, незадолго до приема пищи. Кардиотренировки, напротив, рекомендуется выполнять в начале периода голодания, сообщает Zakon.kz.

Интервальное голодание, пишет Daily Mail, – это диета, при соблюдении которой в отдельные периоды времени человек полностью обходится без еды. Классическим вариантом такой диеты выступает схема 16:8. В ее основе лежит принцип шестнадцатичасового голодания и восьмичасового интервала для приема пищи.



Отмечается, что некоторые исследования показали, что интервальное голодание помогает эффективнее худеть и контролировать аппетит, чем другие классические диеты. Однако у диеты 16:8 и других схем продолжительного голодания есть недостаток – снижение энергии. Хобсон объяснил, что в случае возникновения дефицита энергии человек на интервальном голодании не сможет тренироваться в любое удобное ему время. По этой причине выстраивать тренировки нужно в зависимости от режима интервального питания.

Силовые тренировки Хобсон рекомендует проводить в конце периода голодания, перед первым приемом пищи. При этом важно употребить достаточное количество белка (примерно 20-25 граммов) после занятия, чтобы помочь организму нарастить больше мышц.

Кардиотренировки представляют собой аэробную нагрузку на организм. Они характеризуются повышением частоты пульса и направлены на сжигание жира. По этой причине такие занятия очень энергозатратны. Чтобы обеспечить организм энергией и повысить результативность кардио, диетолог советует проводить его сразу после последнего (перед интервалом голодания) приема пищи.

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