Мишустин встретится с Токаевым и Назарбаевым в Нур-Султане

18 августа 2021, 16:07
Фото: government.ru

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин в Нур-Султане встретится с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и Первым Президентом РК - Лидером Нации Нурсултаном Назарбаевым, сообщает zakon.kz.

18-19 августа Михаил Мишустин совершит рабочий визит в Нур-Султан. Состоятся переговоры Михаила Мишустина с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым. Также председатель правительства России встретится с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и Первым Президентом РК - Лидером Нации Нурсултаном Назарбаевым, - говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства РФ.

Также сообщается, что планируется обсудить актуальные вопросы развития российско-казахстанского сотрудничества в промышленной, энергетической, транспортной, культурной и гуманитарной областях.

Особое внимание будет уделено вопросам расширения взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза и совместным мерам по борьбе с коронавирусной инфекцией, - отмечается в сообщении.


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