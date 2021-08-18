Стоит ли доверять гаджетам, которые следят за нашим здоровьем

Многие пользуются "умными" гаджетами, которые носят на себе или с собой. Считается, что они определяют, сколько шагов мы прошли, какой у нас уровень глюкозы, пульс, давление, содержание кислорода в крови и многое другое. "Карманный врач", который круглосуточно анализирует состояние человека. Эксперт рассказал, можно ли доверять этим устройствам, передает zakon.kz.

Об этом изданию RG.ru сообщил Директор Ассоциации Национальная база медицинских знаний Борис Зингерман.

Пока, к сожалению, нет. В большинстве своем все это "игрушки", которые не имеют отношения к медицине. А поскольку это не медицинские устройства, точные данные они давать и не обязаны. Даже шаги два разных гаджета вам, скорее всего, измерят неодинаково. Данные с носимых устройств не репрезентативны для врачей. Пока польза от них может быть только в одном: если вас что-то насторожило, давление, предположим, подскочило или пульс, вы обратитесь к доктору, и он проверит, все ли с вами в порядке. Борис Зингерман

По словам эксперта, на рынке появляются аппараты, которые считаются медицинскими и могут точно измерить давление, например. Но их пока мало и они довольно дорогие.

Специалисты уверены, что за системой мониторинга нашего состояния с помощью различных гаджетов – будущее. Но в любом случае без врача тут не обойтись. В идеале, система выглядит так: достоверные данные о нас приходят доктору, и если что-то не так, он приглашает на прием. Уже там проходит окончательное обследование пациента.