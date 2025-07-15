Ошибки, которые могут стоить кошке здоровья или жизни

Правильное питание для домашней кошки – основа здоровья и долголетия. Многие люди считают, что котов можно кормить тем же, чем питаются они сами. Специалисты категорически не согласны с этим и перечислил три ошибки в питании пушистого питомца, сообщает Zakon.kz.

Кормление "натуральным" рационом со стола

Кормить питомца со стола, а не магазинным кормом, можно. Но только при условии, что хозяин всерьез готов отнестись к соблюдению требований к такой пище. Натуральный рацион для кошки должен включать мясо, птицу или морскую рыбу, яйца и растительное масло, крупы и кисломолочные продукты в небольших количествах.

Также при составлении кошачьего меню придется учитывать возраст, образ жизни, активность, текущее состояние здоровья домашнего животного, в этом вопросе лучше обратиться за консультацией к ветеринарному врачу.

Неправильное кормление, в котором преобладают только овощи или только углеводосодержащие продукты (картофель, хлеб, макаронные изделия), а также переработанное мясо (колбаса, сосиски), может привести к лишнему весу.

Кормление только сухим кормом

Давать питомцу только сухой магазинный корм – большая ошибка. Вода жизненно необходима в рационе кошек (например, те же мыши, которыми исторически питались уличные и даже домашние кошки, на 70% состоят из воды). Так как кошки всегда получали воду с едой, потребность в дополнительном питье у них небольшая. А если перевести питомца на сухой корм, который содержит всего 5-10% воды, то животному грозит обезвоживание и повышение риска заболевания мочевыводящих путей.

Перекармливание

Перекорм – одна из самых распространенных ошибок. Хотя, как сказано в публикации издания РБК Life, упитанный котик может выглядеть довольно мило, ожирение связано с серьезными проблемами, включая диабет, артрит и заболевания мочевыводящих путей у кошек.

Владельцы не намеренно дают кошкам больше еды, чем нужно. Дело в том, что домашние питомцы ведут менее активный образ жизни по сравнению уличными сородичами. У домоседов потребность в питании значительно меньше, и их легко перекормить.

Количество пищи, которое вы даете кошке, и частота кормления должны соответствовать уровню ее физической активности, физиологическому состоянию (например, беременность или лактация), возрасту, а также текущему состоянию здоровья.

К примеру, молодым и активным требуется больше еды, а взрослым и малоактивным – меньше.

"Предотвратить избыточный набор веса помогут специальные корма, важно обращать внимание на рекомендованные размеры порций и общую калорийность в описании на упаковке", – заявляют эксперты.

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Немного ранее российский врач и телеведущий Александр Мясников в одной из программ привел интересные данные о кошках. По его словам, владельцам пушистых питомцев весьма везет, так как кошки могут оказывать положительное влияние на их здоровье.