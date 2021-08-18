25 казахстанцев эвакуировали из Афганистана, сообщает zakon.kz.

18 августа в 17.00 военно-транспортный самолет С-295 ВВС РК совершил посадку в Алматы с 42 пассажирами, эвакуированными из Афганистана, - сообщили в МО РК.

В страну прибыли 25 граждан Казахстана, в том числе 15 взрослых и 10 детей, а также сотрудники Посольства РК.

Кроме того, этим бортом по просьбе кыргызской стороны были эвакуированы 14 граждан Кыргызстана. В качестве гуманитарной операции этим самолетом из ИРА также вывезены гражданин России и гражданин Литвы, обратившиеся в Посольство РК с просьбой о содействии, - рассказали в ведомстве.

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