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Врачи рассказали о состоянии пассажира самолета из Токио, который экстренно приземлился в Астане

самолет, Астана, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2024 12:16 Фото: пресс-служба аэропорта Астаны
Медики рассказали о состоянии пассажира, из-за которого 17 августа 2024 года в аэропорту Астаны экстренно совершил посадку швейцарский самолет, сообщает Zakon.kz.

По словам врачей, в данный момент 52-летний гражданин Японии находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии.

"Службой скорой помощи мужчину 17 августа доставили из аэропорта в городскую многопрофильную больницу №2. У него диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения – инсульт", – рассказали в Управлении здравоохранения Астаны.

В ведомстве добавили, что лечение иностранцу оказывают в соответствии с пунктом 5 статьи 88 Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения".

Самолет компании Swissair, выполнявший полет из Токио в Цюрих, совершил экстренную посадку в аэропорту Астаны из-за подозрения на инфаркт у одного из пассажиров. Инцидент случился 17 августа в 16:00 по местному времени.

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