Тургусунская ГЭС в ВКО успешно введена в эксплуатацию

При финансовой поддержке АО "Банк развития Казахстана" (дочерняя структура Холдинга "Байтерек", Банк, БРК) закончено строительство малой гидроэлектростанции (ГЭС) на р. Тургусун в районе Алтай Восточно-Казахстанской области. Проект реализации строительства ГЭС осуществляется ТОО "Тургусун-1", мощность ГЭС составляет 24,9 МВт, запуск которой позволит сократить дефицит электроэнергии в регионе на 79,8 млн киловатт часов в год, а также уменьшить выбросы углекислого газа на 680 тонн в год, передает zakon.kz.

В июле 2021 года был произведен коммерческий ввод в эксплуатацию Тургусунской гидроэлектростанции. Выработка электроэнергии в пользу покупателя (ТОО "Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии") за июль месяц составила 2,3 млн кВтч.

Запуск Тургусунской ГЭС обеспечил собственным устойчивым энергоснабжением практически всю Восточно-Казахстанскую область, а также другие регионы страны согласно заключенному договору с РФЦ на покупку электроэнергии. За время строительства ГЭС, помимо основного гидроузла и водохранилища, удалось построить сопутствующие объекты инфраструктуры: подъездные дороги, линии электропередач, мосты, которые на сегодняшний день в значительной степени улучшили транспортное и информационное обеспечение региона и создали все условия для размещения энергоемких, экспортоориентированных производств. При реализации проекта использовались современные технические решения, соответствующие новейшим достижениям науки и техники в области проектирования гидроэлектростанций. По словам представителей ТОО "Тургусун-1", выбранная технология производства использует 100% казахстанское сырье - гидроэнергетический потенциал р. Тургусун.

Запуск Тургусунской ГЭС полностью соответствует развитию зеленой электроэнергетики и является решением ряда экологических проблем в Казахстане, ведь ввод ГЭС в эксплуатацию - весомый вклад в сохранение окружающей среды, в частности, сокращение выбросов парниковых газов СО2, - отметил директор ТОО "Тургусун-1" Калаубек Баймуханбетов.

Общая стоимость проекта составляет 13,39 млрд тенге, при этом Банком Развития осуществлено структурирование сделки на сумму в размере 9,6 млрд тенге в следующем виде: 5 млрд в виде долгосрочного займа сроком на 12 лет предоставил Банк Развития, 3,6 млрд тенге в виде лизинга на приобретение оборудования предоставила дочерняя организация БРК - АО «Фонд развития промышленности», 1 млрд тенге в виде займа предоставила компания AOM Rail BV, входящая в состав DBK Equity Fund, дочерней структуры БРК управляемой АО «Казына Капитал Менеджмент». Остальные средства в размере 3,8 млрд тенге – собственное участие Заемщика. Проект реализуется в рамках второй пятилетки индустриализации.

БРК - один из первых финансовых институтов в стране и регионе, начавший наращивать компетенции в финансировании проектов ВИЭ. Мы имеем достаточный опыт в структурировании зеленых проектов, и сейчас в отношении сделок по строительству СЭС и ВЭС, где технические и маркетинговые риски считаются невысокими, сокращен перечень предоставления документов для экспертизы, в частности, исключена внешняя техническая оценка, чтобы сократить временные и материальные издержки как для инициаторов, так и для БРК. Мы рады, что совместными усилиями команды БРК и ТОО "Тургусун-1", работавшей над строительством Тургусунской ГЭС, сегодня удалось успешно ввести в эксплуатацию ГЭС, а значит, в значительной степени увеличить долю ВИЭ в энергобалансе страны, - отметил заместитель Председателя Правления АО БРК по кредитной деятельности Думан Аубакиров.

Всего в процессе строительства Тургусунской ГЭС были заняты порядка 500 человек, которые работали в труднодоступных местах и при экстремальных погодных условиях, к примеру температура воздуха в зимний период достигала 42-х градусов. При этом сейчас ее управление полностью автоматизировано. Текущий штат работников составляет 20 человек.

Отметим, на текущий момент в Восточно-Казахстанской области функционируют три крупнейших в стране гидроэлектростанции - Шульбинская, Бухтарминская и Усть-Каменогорская, эксплуатация которых в целях электроснабжения области доказала высокую эффективность и рентабельность. По мнениям экспертов, основными преимуществами ГЭС являются независимость от конъюнктуры цен на топливо, длительный срок эксплуатации, возобновляемость основного ресурса, низкая себестоимость и экологичность.

АО "Банк Развития Казахстана" (БРК) - национальный институт развития по модернизации и развитию несырьевого и инфраструктурного секторов экономики Казахстана, созданный в 2001 году. Основные направления деятельности: развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие и привлечение внешних и внутренних инвестиций в экономику страны. Порядка 17,5% от всего странового объема ВИЭ - это проекты, профинансированные Банком Развития Казахстана. На текущий момент в кредитном портфеле Банка находятся проекты, которые представлены всеми направлениями: это ветростанция, проекты в солнечной энергетике и малая ГЭС - ветровая электростанция "Астана Expo-2017" мощностью 100 МВт в Акмолинской области, солнечные электростанции: "Жылга" - 20 МВт в Туркестанской области, "NURGISA" - 100 МВт в Алматинской области, "Каскелен" - 50 МВт в Алматинской области, малая гидроэлектростанция "Тургусун-1" - 24,9 МВт в Восточно-Казахстанской области.

ТОО "Тургусун-1" создано 10 июля 2012 года в целях реализации инвестиционного проекта "Строительство Тургусунской ГЭС в районе Алтай Восточно-Казахстанской области".

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