События

Авария на ГЭС в области Жетысу: что об этом известно

ГЭС в Жетысу, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2025 12:14 Фото: Zakon.kz
Утром 13 августа 2025 года в соцсетях появилась информация об аварии на ГЭС (гидроэлектростанции) в Сарканском районе области Жетысу. В акимате региона Zakon.kz рассказали, что произошло и какая там обстановка на самом деле.

В Instagram появилось видео, на котором из-под земли хлещет вода, заливая территорию гидроэлектростанции. В описании указано, что вода подтопила Басканскую ГЭС 12 августа вечером:

"Местные жители сообщают, что все началось с громкого шума и мощного выброса воды из-под плотины. Поток быстро заполнил площадку станции, затопив здания и территорию. На место происшествия прибыли экстренные службы, в том числе спасатели и сотрудники полиции. Территория оцеплена, ведется эвакуация персонала...".

В акимате области Жетысу прокомментировали произошедшее.

"12 августа 2025 года в 17:00 на станции Верхне-Басканской ГЭС-2, расположенной на реке "Малый Баскан" в селе Екиаша Сарканского района, произошел локальный разрыв водопровода. Информация об инциденте, опубликованная в социальных сетях, вызвала обеспокоенность у части жителей, однако фактическая обстановка существенно отличается от распространяемой в сети информации. Находящиеся на месте специалисты по безопасности ТОО "Baskan Power" оперативно перекрыли подачу воды с верхнего водозабора, что позволило предотвратить распространение воды за пределы территории станции. Благодаря своевременным действиям жилые дома, расположенные вблизи реки, не пострадали, угрозы населению и экологической безопасности нет", – сказано в комментарии.

Технический директор ТОО "Baskan Power" Досабаев Данияр объяснил, что произошел технологический прорыв трубопровода, в результате которого был произведен выброс воды через здания ГЭС и на поверхность наружу.

"Оперативным персоналом ГЭС была обесточена, подача воды прекращена, а к 18:00 трубопровод был полностью обезвожен. Приступили к откачке, на сегодняшний день вода внутри здания откачана, сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы. В результате выброса воды ущерба местному населению нет, затопления жилых домов и хозяйств отсутствует, экологической угрозы нет, вода полностью ушла в русло реки", – сказал он.

Жителей района призывают доверять только проверенной информации из официальных источников и воздерживаться от распространения непроверенных сведений, которые могут вызвать необоснованную тревогу.

В июне 2025 года в Казахстане утвердили правила обследования гидротехнических сооружений.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
