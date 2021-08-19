Ким Кардашьян заподозрили в удалении имплантов из бедер

Фанаты в соцсетях заподозрили американскую телезвезду и предпринимательницу Ким Кардашьян в потере объема ягодиц, передает zakon.kz.

На размещенных в Instagram снимках 40-летняя знаменитость стоит в полный рост боком к камере, позируя на фоне пальм с младшим сыном Псалмом на руках. Она одета в черный спортивный топ и облегающие легинсы.

Никогда раньше не встречала такой любви, - перевел портал lenta.ru подпись Кардашьян под серией кадров.

Пост набрал четыре миллиона лайков.

Поклонники заметили уменьшение форм Кардашьян и написали об этом в комментариях:

Что случилось с твоими ягодицами, Ким? Они стали... Меньше? Где ты оставила свои знаменитые формы? Ким Кардашьян похудела!

В беседе с изданием лондонский пластический хирург Марк Хо-Эсджо (Mark Ho-Asjoe) также указал на изменение фигуры телезвезды.

По сравнению с более ранними снимками, сейчас верхняя часть ягодиц Ким выглядят пустой. Оттуда явно что-то извлекли, - заявил эксперт.

Он предположил, что Кардашьян удалила импланты из бедер или перенесла липосакцию.

Сама телезвезда пока не ответила на вопросы о переменах во внешности.