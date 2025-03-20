Ким Кардашьян испытала "ужасные чувства", прочитав посты Канье Уэста о детях
Фото: Instagram/kimkardashian
44-летняя американская телезвезда Ким Кардашьян отреагировала на скандальные посты рэпера Канье Уэста о детях, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным Page Six, бизнесвумен испытывает "ужасные чувства" от того, что ее бывший муж назвал детей певицы Бейонсе и рэпера Jay-Z умственно отсталыми.
"Ким уже достаточно натерпелась, и она больше не пытается быть разумной с Канье, когда дело касается общения", – рассказал инсайдер портала.
Он также отметил, что предпринимательница считает высказывания Уэста шокирующими и оскорбительными.
Ранее сообщалось, что Канье Уэста и его голую супругу Бьянку Цензори выгнали с премии "Грэмми". Позже артист поделился, что ему диагностировали аутизм. Позже выяснилось, что Уэст пытается спасти брак после выходки на "Грэмми".
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