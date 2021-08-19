В Казахстане вводится запрет на вывоз сена, овса и ржи

Совместным приказом и.о. министра сельского хозяйства РК и министра финансов РК от 12 августа 2021 года вводится запрет на вывоз отдельных товаров с территории республики, сообщает zakon.kz.

Ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории Республики Казахстан товаров по перечню согласно приложению к настоящему совместному приказу, - говорится в документе.

В частности, вводится запрет на вывоз сена, силоса, овса, в том числе семенного, ржи, в том числе семенной.

Приказ вступает в силу с 23 августа 2021 года.

Читайте также: Более 3 млрд тенге выделено правительством Мангистауской и Кызылординской областям