Вторая отечественная вакцина от КВИ прошла первую фазу клинических исследований

Вторая отечественная вакцина от коронавирусной инфекции прошла первую фазу клинических исследований, сообщила на августовской конференции генеральный директор "Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности" Комитета науки МОН Кунсулу Закарья, передает корреспондент zakon.kz.

Наряду с QazVac ученые НИИ разработали вторую субъединичную вакцину Qaz Covac P. Сегодня препарат успешно прошел первую фазу клинических исследований. В настоящее время находится на второй фазе исследований. Также разрабатываются и другие виды вакцины против КВИ, которые проходят лабораторные исследования, - сообщила Кунсулу Закарья.

Она напомнила, что одним из важных успехов отечественной науки стала разработка Института НИИ проблем биологической безопасности отечественной вакцины QazCovid-in, которая выпускается под торговой маркой QazVac.

Глава института добавила, что по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева вакцина была направлена в качестве гуманитарной помощи в Кыргызстан, где она успешно на сегодняшний день зарегистрирована и разрешена к медицинскому применению.

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Имеется также большой интерес к вакцине QazVac в других странах. Огромным успехом наших ученых являются также публикации результатов двух фаз клинических исследований вакцины QazVac в авторитетных международных журналах группы Ланцет, - отметила Закарья.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан