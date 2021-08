Футболист сборной Афганистана погиб в отсеке шасси при попытке сбежать из страны

После приземления американского самолета в отсеке шасси обнаружены останки человека. Как выяснилось, они принадлежат футболисту юношеской сборной Афганистана, передает zakon.kz.

По информации издания smotrim.ru, футболист юношеской сборной Афганистана Заки Анвари погиб при попытке сбежать из Кабула. Об этом сообщил журналист Бабак Тагваее в Twitter.

17 августа на шасси американского C-17 Globemaster III обнаружили останки афганца, который пытался сбежать из страны, ухватившись за взлетающий самолет.

The Afghan refugees who were riding on the landing gear bays of the #USAF's C-17A transport aircraft to flee from #Kabul, #Afghanistan filmed the moments before their death. pic.twitter.com/PlBPrf5ySg