Хаос в аэропорту Кабула: 12 человек погибли, пытаясь покинуть страну

Двенадцать человек в общей сложности погибли в результате стрельбы или давки на территории аэропорта афганской столицы Кабула и на прилегающей рядом с ним территории, начиная с воскресенья, передает zakon.kz.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей НАТО и радикального движения "Талибан" (организация, запрещенная на территории Казахстана и других стран).

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Как передает агентство, представитель талибов призвал афганцев не толпиться в районе аэропорта, а идти домой, если они не имеют права на вылет.

Мы не хотим причинить вред тем, кто находится в аэропорту, - заявил представитель движения.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан" на крупные города.

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15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну. После этого талибы вошли в Кабул, заняли президентский дворец и теперь намерены объявить о возвращении государству прежнего названия. Позже стало известно, что экс-президент Афганистана находится в ОАЭ.

В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами.

Из-за отмены регулярных рейсов в аэропорту Кабула начался хаос. Люди стали цепляться за шасси самолета, чтобы покинуть страну любым способом. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.

18 августа военно-транспортный самолет С-295 ВВС РК совершил посадку в Алматы с 42 пассажирами, эвакуированными из Афганистана.

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