#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
527.3
544.86
4.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
527.3
544.86
4.95
Мир

Тела двух человек обнаружили в отсеке шасси самолета в американском аэропорту

тела двух людей нашли в отсеке шасси самолета в аэропорту США, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2025 18:59 Фото: pixabay
В американском штате Флорида в отсеке шасси самолета авиакомпании JetBlue, который ранее приземлился в аэропорту Форт-Лодердейл-Голливуд, были найдены тела двух человек, сообщает Zakon.kz.

По данным издания The Mirror, в данное время устанавливаются личности погибших и обстоятельства, при которых люди смогли попасть в самолет.

"Вечером в понедельник, 6 января, (...) в ходе плановой проверки послеполетного обслуживания в отсеке шасси одного из наших самолетов были обнаружены два человека. К сожалению, оба человека погибли", – заявил представитель авиакомпании.

Также в авиакомпании заявили, что собираются тесно сотрудничать с властями в ходе расследования.

По данным Федерального управления гражданской авиации США, в период с 1947 по 2021 год 132 человека попытались пробраться в шасси коммерческих самолетов. В 77% случаев люди погибали.

Ранее сообщалось, что в Бразилии завершили расшифровку черных ящиков с разбившегося близ Актау самолета.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
Скончался экс-лидер французской партии Жан-Мари Ле Пен
Мир
17:43, Сегодня
Скончался экс-лидер французской партии Жан-Мари Ле Пен
Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США
Мир
16:38, Сегодня
Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США
В Германии мужчина ворвался в банк и взял заложницу
Мир
15:35, Сегодня
В Германии мужчина ворвался в банк и взял заложницу
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: