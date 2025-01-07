Тела двух человек обнаружили в отсеке шасси самолета в американском аэропорту

В американском штате Флорида в отсеке шасси самолета авиакомпании JetBlue, который ранее приземлился в аэропорту Форт-Лодердейл-Голливуд, были найдены тела двух человек, сообщает Zakon.kz.

По данным издания The Mirror, в данное время устанавливаются личности погибших и обстоятельства, при которых люди смогли попасть в самолет.

"Вечером в понедельник, 6 января, (...) в ходе плановой проверки послеполетного обслуживания в отсеке шасси одного из наших самолетов были обнаружены два человека. К сожалению, оба человека погибли", – заявил представитель авиакомпании.

Также в авиакомпании заявили, что собираются тесно сотрудничать с властями в ходе расследования.

По данным Федерального управления гражданской авиации США, в период с 1947 по 2021 год 132 человека попытались пробраться в шасси коммерческих самолетов. В 77% случаев люди погибали.



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