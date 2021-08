Афганская мама кинула ребенка через колючую проволоку, чтобы его вывезли из страны

В соцсетях появилось видео, как у аэропорта в Кабуле мать бросила младенца через колючую проволоку, чтобы его увезли из страны, сообщает zakon.kz.

Афганские родители пытаются любыми способами переправить своих детей за границу, умоляя военных забрать их с собой, передает Independent.

Несмотря на все усилия, британцы просто физически не могут эвакуировать всех жителей, которые не хотят оставаться в стране под властью "Талибана" (организация, запрещенная в Казахстане). На данный момент в гостинице Baron в сотнях метров от аэропорта военные собирают британских граждан и афганцев, которые работали на правительство во время 20-летней войны, о завершении которой талибы объявили несколько дней назад.

По данным талибов, по меньшей мере, 12 человек погибли в аэропорту — их либо застрелили, либо затоптали.

People are so desperate to escape the #Taliban that they’re passing babies and kids forward to the gate at #Kabul airport. #kabulairport #AfghanEvac pic.twitter.com/6NSlIffrD1