Афганская мама кинула ребенка через колючую проволоку, чтобы его вывезли из страны

В соцсетях появилось видео, как у аэропорта в Кабуле мать бросила младенца через колючую проволоку, чтобы его увезли из страны, сообщает zakon.kz.

Афганские родители пытаются любыми способами переправить своих детей за границу, умоляя военных забрать их с собой, передает Independent.

Матери были в отчаянии, их избивали талибы. Они кричали "Спасите моего ребёнка!" и кидали младенцев прямо в нас. Некоторые из детей падали на колючую проволоку. То, что произошло, было ужасно. К концу ночи среди нас не было ни одного, кто бы не плакал. офицер британской армии

Несмотря на все усилия, британцы просто физически не могут эвакуировать всех жителей, которые не хотят оставаться в стране под властью "Талибана" (организация, запрещенная в Казахстане). На данный момент в гостинице Baron в сотнях метров от аэропорта военные собирают британских граждан и афганцев, которые работали на правительство во время 20-летней войны, о завершении которой талибы объявили несколько дней назад.

По данным талибов, по меньшей мере, 12 человек погибли в аэропорту — их либо застрелили, либо затоптали.