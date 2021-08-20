Бритни Спирс обвиняют в избиении домработницы

Домработница певицы Бритни Спирс подала жалобу на звезду, заявив, что та ударила ее во время спора, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Расследование началось после того, как домработница обратилась в полицейский участок, заявив, что Спирс ударила ее 16 августа.

По информации канала NBC News, сначала женщина обратилась к помощникам шерифа с просьбой приехать к дому певицы, но затем решила подать заявление в участке самостоятельно. Полицейские в это время пытались связаться со звездой, однако она отказалась с ними разговаривать. Результаты расследования офис шерифа направит в прокуратуру округа Вентура для возможного рассмотрения обвинений в совершении правонарушения.

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