Стали известны подробности примирения Бритни Спирс с мамой

Друзья американской певицы Бритни Спирс рассказали о том, как идет восстановление ее отношений с матерью Линн Спирс, сообщает Zakon.kz.

Об этом изданию Page Six рассказал источник.

"Маленькими шажками. Все вокруг Бритни ведут себя очень осторожно, чтобы не навредить воссоединению", – сказал инсайдер.

По словам источника, главное, над чем работают Бритни с матерью – доверие.

"Бритни трудно сейчас доверять людям, так со многими звездами, но ей еще труднее после всего случившегося с ней", – уточнил источник, имея в виду длившуюся 13 лет опеку отца над Спирс, установленную после ее нервного срыва в 2008 году.

Бритни Спирс находилась под опекой отца 13 лет. Летом 2020 года певица выступила в суде, где обвинила Джейми Спирса в жестоком обращении. Отец исполнительницы готов отказаться от опеки при условии, что дочь выплатит ему два миллиона долларов отступных. 6 декабря сообщалось, что Джейми Спирсу ампутировали ногу.

