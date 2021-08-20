Токаев обсудит с Путиным проблемы региональной безопасности

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибудет с рабочим визитом в Россию завтра, передает zakon.kz.

21 августа 2021 года Президент Касым-Жомарт Токаев посетит Российскую Федерацию с рабочим визитом, в ходе которого запланирована встреча с Президентом Владимиром Путиным. Главы государств обменяются мнениями по проблемам региональной безопасности и интеграционным процессам на евразийском пространстве, - написал официальный представитель главы государства Берик Уали в Facebook.

Как уточняется, будут также рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и стратегического партнерства между Казахстаном и Россией.