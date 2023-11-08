Токаев о встрече с Путиным: Нам всегда есть что обсудить

Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил в своем интервью, что лидерам России и Казахстана всегда есть что обсудить. В этот раз в Астане они обсудят вопросы двустороннего торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества, сообщает Zakon.kz.

В интервью "Известиям" Токаев также отметил, что встречи с Владимиром Путиным носят регулярный характер. И это весьма наглядно иллюстрирует высокий уровень содержательного наполнения отношений между Казахстаном и Россией.

"Президента России отличает высокая информированность и компетентность, его точка зрения на глобальные и региональные процессы во многом определяет характер ситуации в современном мире. Важными особенностями казахстанско-российского диалога являются конструктивность и нацеленность на взаимоприемлемый результат. Мы всегда стараемся принимать во внимание позицию российских партнеров, а они – учитывать наше мнение".

Токаев напомнил, что в текущем году отмечается 10-летие подписания Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке.

"Дружба между народами Казахстана и России, конечно, имеет гораздо более длительную историю и уходит в глубину веков. Тем не менее заключенный в 2013 году межгосударственный договор очень символичен, поскольку подчеркивает устремленность казахстанско-российских отношений в будущее. Именно в таком русле я оцениваю сотрудничество между нашими странами – это добрососедство и союзничество, имеющие богатое прошлое и блестящее будущее", – сказал казахстанский лидер.

Повестка предстоящей 9 ноября встречи с президентом России в Астане, по словам Токаева, традиционно весьма обширна.

"Мы планируем обстоятельно обсудить вопросы двустороннего политического, торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества. Рассмотрим аспекты взаимодействия в рамках международных организаций и интеграционных структур. Обменяемся мнениями по текущему состоянию и перспективам развития международной ситуации", – отметил президент.

Отдельным пунктом программы станет участие в Форуме межрегионального сотрудничества. Это уникальный и очень эффективный формат, способствующий укреплению горизонтальных связей между регионами и предпринимателями двух стран.

"В текущем году мы проводим в Костанае уже 19-й по счету форум. Тема мероприятия – сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Уверен, что форум будет успешным и плодотворным, так же как и предстоящий визит президента России в Казахстан", – отметил президент.

Ранее сообщалось, что 9 ноября 2023 года по приглашению главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева с официальным визитом Астану посетит президент России Владимир Путин. В рамках визита планируется проведение переговоров лидеров двух стран, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнерства. Кроме того, президенты в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Костанае.



