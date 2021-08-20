Единичные случаи не характеризуют межэтническую ситуацию в стране - Павел Казанцев

Заместитель председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан Павел Казанцев высказал мнение по поводу межэтнической ситуации в стране, передает zakon.kz.

Хочу поделиться своим мнением о нагнетаемых в последнее время вопросах межэтнического согласия, вопросах языка. В нашей стране не существует проблем на этот счет. Всегда самые разные национальности жили мирно друг с другом, никогда не было и нет проблем во взаимопонимании, - написал Павел Казанцев в Facebook.

Вице-спикер Мажилиса отметил, что все большую роль обретает казахский язык.

Для представителей самых разных национальностей он становится неотъемлемой частью жизни. Уже не вызывает удивления, когда казахстанцы других этносов свободно говорят на казахском языке. Все это происходит эволюционно, без принуждения. Обращаюсь ко всем, кто чрезмерно обеспокоен межэтнической ситуацией в Казахстане. Единичные случаи никак не характеризуют ситуацию в целом. Мы жили, живем и будем жить в согласии! - резюмировал политик.

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