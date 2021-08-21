Ивлеева официально подтвердила развод с рэпером Элджеем

Экс-ведущая телепроекта "Орел и решка" блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей развелись - информацию, которую уже давно муссировали фанаты и пресса, теперь подтвердила сама Ивлеева, передает zakon.kz со ссылкой на "Российскую газету".

Совместных фото больше не будет, зато, есть двойная обложка для @tatler_russia. Внутри ответы на все вопросы. Красивая точка, да? - написала блогер в Instagram, обратившись к теперь уже бывшему супругу.

Красивой точкой блогер назвала двойную обложку журнала, которому пара и рассказала о том, что больше не вместе.

Я до сих пор очень сильно люблю. Он всегда будет мне родным человеком. Но это уже больше похоже на любовь сестры и брата. И вот это было тяжело осознать, - рассказала Анастасия Ивлеева, отметив, что сложно было принять и то, что "такое большое чувство может угасать".

Тем не менее, они с Элджеем решили дать друг другу свободу.

Элджей рассказал, что в самом начале романа они с Ивлеевой пообещали быть честными друг с другом и навсегда останутся друзьями.

Пара поженилась в 2019 году, а познакомились Ивлеева и Элджей годом ранее на одном из концертов.