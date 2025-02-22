Настя Ивлеева продала дорогостоящий особняк, в котором жила с Элджеем

Российская ведущая и блогер Настя Евлеева и Алексей Узенюк (более известный как рэпер Элджей) поженились в 2018 году, но их брак просуществовал не так долго. Недавно артистка решила продать трехэтажный особняк, в котором жила пара, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Starhit, трехэтажный особняк был продан в городе Истра (Россия). На участке в 36 соток расположился дом с собственным кинотеатром, сауной, хаммамом, тренажерным залом, несколькими спальнями и баром, а также гостевой дом и терраса.

Роскошное жилье, по предварительной информации, телезвезда реализовала за 120 млн рублей (686 млн тенге).

В декабре 2024 года стало известно, что Ивлеева вышла замуж за 32-летнего телеведущего Филиппа Бегака, который приходится родственником режиссеру Никите Михалкову. Многие назвали брак фиктивным и предположили, что Настя пошла на это, чтобы восстановить свою репутацию после "голой" вечеринки и последовавшей за ней "отмены". Ивлеева не промолчала и отреагировала на слухи, написав: "А у нас все бабам счастья простить не могут".

"Голая" вечеринка блогера Ивлеевой состоялась в конце 2023 года в клубе "Мутабор" и вызвала общественный резонанс. Тогда вечеринку посетили Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Дмитрий Билан, Оксана Самойлова и многие другие. Они были одеты согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело.

Ранее Настя Ивлеева опубликовала "интеллигентное" фото с мужем.