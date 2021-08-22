Токаев прибыл в Алматинскую область с рабочим визитом

22 августа 2021, 11:40
Фото: Акорда

Глава государства с рабочим визитом прибыл в Алматинскую область, сообщает zakon.kz.

Сегодня, 22 августа, в ходе поездки в Алматинскую область Касым-Жомарт Токаев посетит оперативно-тактические учения "Кайсар-2021". Об этом написал пресс-секретарь президента Берик Уали в соцсетях.

Кроме того, президент ознакомится с деятельностью ряда производственных предприятий, выпускающих медицинские изделия и лекарства, продукты питания и смазочные материалы.

Завтра, 23 августа, глава государства в своей рабочей резиденции в Алматы проведет ряд мероприятий, в том числе в режиме видеоконференцсвязи, примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.


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