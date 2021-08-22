Талибы выпустили на свободу афганских спецназовцев в провинции Герат

22 августа 2021, 15:29
Фото: PxHere

Талибы отпустили на свободу 145 спецназовцев афганской армии, которые удерживались в провинции Герат, сообщает zakon.kz.

Об этом 22 августа сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

В начале недели официальный представитель движения Забихулла Муджахид объявил, что талибы "помиловали и амнистировали всех, кто выступал против" них.

15 августа боевики запрещенного в России движения "Талибан" вошли в Кабул без боя. В течение нескольких часов контроль над афганской столицей был установлен. Президент Ашраф Гани сложил полномочия и бежал из страны. Он заявил, что не хотел допустить кровопролития. Страны Запада начали эвакуировать своих граждан.


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