Мир

Европа расширяет официальные контакты с талибами

Афганистан, мужчины, Талибан, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2025 03:10 Фото: pexels
Европейские страны значительно расширили официальные контакты с представителями "Талибана", что открывает дипломатические двери на Запад движению, пришедшему к власти в Афганистане четыре года назад, сообщает Zakon.kz.

По данным газеты Financial Times, западные правительства и политики "стремятся ко все большему взаимодействию с Кабулом, пытаясь решить проблемы репатриации нелегальных мигрантов".

Европейские страны, включая Германию, Швейцарию и Австрию, в этом году направляли делегации в Афганистан или же принимали на своей территории представителей Афганистана в интересах содействия репатриации.

По словам находящегося в Кабуле ведущего аналитика Международной кризисной группы Ибрагима Бахисса, "Талибан" очень заинтересован и стремится интегрироваться в глобальный политический порядок".

Официальные контакты, необходимые для достижения договоренностей, равносильны "микропобедам, которые все больше интегрируют движение в мировую систему", отметил он.

Ранее талибы заявили о договоренности с США по обмену пленными.

Аксинья Титова
