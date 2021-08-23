СМИ: Канье Уэст и Ирина Шейк расстались

Романтическая история 35-летней Ирины Шейк и 44-летнего Канье Уэста подошла к своему завершению, сообщает zakon.kz.

Издание People пишет, что пара рассталась через два месяца после начала романа.

У Ирины очень напряженный график, да и Канье – фанат музыкальной карьеры, все его время посвящено работе. Кроме того, рэпер старается как можно больше времени проводить с детьми, опеку над которыми он сейчас делит в суде с бывшей женой Ким Кардашьян.

Сами Канье и Ирина пока не распространяются о разрыве. Ранее двух звезд заметили в начале июня на праздновании 44-летия рэпера на вилле Ла Кост во Франции. Были слухи о том, что хоть паре и комфортно проводить время друг с другом, оба не готовы менять свой образ жизни и расписание для более серьезных отношений. Также не секрет, что Ким Кардашьян, бывшая жена Канье, была в курсе их романа до развода. Ноее это не волнует - ее единственная забота — дети.