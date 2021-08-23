Диетолог рассказала, когда нужно есть рис

Диетолог рассказала о пользе риса и кому он противопоказан, передает zakon.kz.

Об этом рассказала врач-диетолог Ольга Кораблева сообщила РИА Новости.

Рис – продукт диетический: в отварном злаке всего 110–120 калорий на 100 граммов продукта. Сложные углеводы надолго обеспечивают сытость и позволят не переедать. Жиров в рисе всего 2,6 грамма на 100 граммов.

Рис богат витаминами группы B, необходимыми для нервной системы, калием, марганцем, цинком, магнием, фосфором. Злак хорошо усваивается, это натуральный "сорбент", избавляющий от токсинов и препятствующий отложению солей, – напомнила Ольга Кораблева.

Рис полезен при заболеваниях ЖКТ, так как легко усваивается. Его полезно употреблять при диареей и вздутие живота. При остром гастрите рекомендуются жидкие рисовые каши на воде. По словам диетолога, если есть склонность к запорам, рис не следует употреблять чаще, чем два раза в неделю.

При наличии ожирения рис следует исключить: он усилит проблемы с перистальтикой кишечника. Белый рис не рекомендуется при диагнозе "диабет": его гликемический индекс – 70, а индекс каши на молоке составит уже 75. Полностью здоровому человеку можно съедать не более 200 граммов отварного риса в день, – считает Ольга Кораблева.