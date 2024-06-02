Диетолог рассказала, что нужно есть в жару, чтобы охладиться

Российский врач-диетолог Василиса Пономарева дала советы по питанию в жару. Она перечислила продукты, которые помогут поддерживать уровень гидратации, обеспечат легкость пищеварения и не перегрузят организм, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала Пономарева в беседе с Медикфорум, полезными считаются эти овощи и фрукты:

Арбуз: содержит около 90% воды, что делает его отличным выбором для поддержания гидратации.

Кроме того, арбуз богат витаминами A, C и антиоксидантами.



Огурцы: эти овощи также состоят в основном из воды и обладают освежающим эффектом.

"Огурцы низкокалорийны и содержат витамины K, C и различные минералы".

Цитрусовые: апельсины, лимоны, лаймы и грейпфруты богаты витамином C и водой.

"Они также способствуют укреплению иммунной системы и освежают в жару".

Ягоды: клубника, черника, малина и ежевика не только вкусные, но и полны антиоксидантов и витаминов.

"Они помогают поддерживать водный баланс и снабжают организм необходимыми питательными веществами".

Сельдерей: этот овощ содержит много воды и клетчатки, что помогает поддерживать гидратацию и улучшать пищеварение.

Белковые продукты

Нежирное мясо: куриная грудка, индейка и рыба – отличные источники белка, которые не перегружают организм. Рыба, такая как лосось или тунец, также богата омега-3 жирными кислотами, полезными для сердца.

Молочные продукты: йогурт, особенно греческий, является хорошим источником белка и пробиотиков, которые полезны для пищеварения. Кефир также полезен для поддержания здоровой микрофлоры кишечника.

Яйца: они легко усваиваются и богаты белком. Омлеты с овощами или вареные яйца — хороший выбор для легкого и питательного приема пищи.

Врач также дала советы по питанию в жару:

Избегайте тяжелой пищи: жирные и жареные продукты могут замедлить пищеварение и вызвать дискомфорт.

Регулярные приемы пищи: ешьте небольшими порциями каждые 3-4 часа, чтобы поддержать уровень энергии и избежать перегрузки желудка.

Следите за гидратацией: пейте воду регулярно, даже если не чувствуете жажды.

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