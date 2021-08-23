Ресторан, кафе и караоке нарушали карантин в Алматы

В Алматы выявили нарушителей карантинных мер, передает zakon.kz.

Мониторинговые группы зафиксировали порядка 35 нарушений карантинных ограничений за двое суток. Установлен ряд нарушений в ресторанах и караоке, которые работали после 22:00.

Как сообщили в пресс-службе акимата, 19 августа около 22:14 зафиксировано нарушение режима в банкетном зале "Премьер Холл" по улице Умурзакова в Алмалинском районе.

Из заведения вывели порядка 40 посетителей, а в отношении владельца заведения собран административный материал для передачи в районное управление санитарно-эпидемиологического контроля, - говорится в сообщении.

Кроме того, нарушения установлены 21 августа. Проверяющие Медеуского района рассказали, что около 01:34 выявлено работающее караоке "Баритон" по ул. Достык. В заведении находились 40 человек.

Нарушителем карантинных мер оказалось кафе "Форсаж" в Бостандыкском районе. 18 августа около 22:24 заведение работало и принимало посетителей, несмотря на карантинные ограничения.

Как показывают проверки, ежедневно фиксируется до 15 нарушений. 40 мониторинговых групп проводят проверки по ресторанам, барам, караоке, компьютерным клубам и магазинам. Проверяющие следят за тем, чтобы заведения соблюдали установленный график работы. Сотрудники, обслуживающие посетителей, должны пользоваться средствами индивидуальной защиты, соблюдать масочный режим.

В августе в Алматы отмечен рост заболеваемости коронавирусом. В сутки фиксируется до 1600 новых случаев заражения. В связи с этим в мегаполисе до 1 сентября продлен режим карантина согласно "темно-красной" зоне эпидемиологической ситуации. Департаментом санэпидконтроля введен запрет на ночную работу заведений общественного питания.

Всего с 20 марта по настоящее время выявлено порядка 2000 нарушений карантинных ограничений. В полицейские отделы доставлены свыше 3300 человек.

Эпидемиологи подчеркивают, что посещение мест массового скопления приводит к росту заражений коронавирусной инфекцией. Горожане подвергают риску себя и окружающих. В связи с этим, проверочные мероприятия, в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции ,будут продолжены.