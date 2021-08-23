Организации культуры и истории переименовали в Казахстане

Правительство Казахстана приняло постановление от 17 августа 2021 года "О некоторых вопросах республиканских государственных юридических лиц Министерства культуры и спорта Республики Казахстан", сообщает zakon.kz.
Переименовать:
республиканские государственные юридические лица согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
республиканские государственные учреждения согласно приложению 2 к настоящему постановлению, - говорится в документе.
Вместе с тем определены:
Комитет культуры Министерства культуры и спорта РК уполномоченным органом по руководству соответствующей отраслью (сферой) государственного управления в отношении республиканских государственных юридических лиц, указанных в приложении 1;
Комитет по делам архивов и управления документацией Министерства культуры и спорта Республики Казахстан уполномоченным органом по руководству соответствующей отраслью (сферой) государственного управления в отношении республиканских государственных учреждений, указанных в приложении 2.
В частности, в подведомство к Комитету культуры входят переименованные:
В Перечень изменений в названиях республиканских государственных учреждений вошли:
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
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