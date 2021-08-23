Организации культуры и истории переименовали в Казахстане

Правительство Казахстана приняло постановление от 17 августа 2021 года "О некоторых вопросах республиканских государственных юридических лиц Министерства культуры и спорта Республики Казахстан", сообщает zakon.kz.

Переименовать: республиканские государственные юридические лица согласно приложению 1 к настоящему постановлению; республиканские государственные учреждения согласно приложению 2 к настоящему постановлению, - говорится в документе.

Вместе с тем определены:

Комитет культуры Министерства культуры и спорта РК уполномоченным органом по руководству соответствующей отраслью (сферой) государственного управления в отношении республиканских государственных юридических лиц, указанных в приложении 1; Комитет по делам архивов и управления документацией Министерства культуры и спорта Республики Казахстан уполномоченным органом по руководству соответствующей отраслью (сферой) государственного управления в отношении республиканских государственных учреждений, указанных в приложении 2.

В частности, в подведомство к Комитету культуры входят переименованные:

Республиканское государственное казенное предприятие "Казахский государственный академический театр оперы и балета имени Абая" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан в республиканское государственное казенное предприятие "Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая" Комитета культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Республиканское государственное казенное предприятие "Казахский государственный академический театр драмы имени М. Ауэзова" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан в республиканское государственное казенное предприятие "Казахский национальный театр драмы имени Мухтара Ауэзова" Комитета культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Республиканское государственное казенное предприятие "Государственный академический русский театр драмы имени М. Лермонтова" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан в республиканское государственное казенное предприятие "Национальный русский театр драмы имени Михаила Лермонтова" Комитета культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Республиканское государственное казенное предприятие "Казахский государственный академический оркестр народных инструментов имени Курмангазы" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан в республиканское государственное казенное предприятие "Казахский национальный оркестр народных инструментов имени Курмангазы" Комитета культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Республиканское государственное казенное предприятие "Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан в республиканское государственное казенное предприятие "Республиканский государственный академический уйгурский театр музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова" Комитета культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Республиканское государственное казенное предприятие "Государственный республиканский корейский театр музыкальной комедии" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан в республиканское государственное казенное предприятие "Республиканский государственный академический корейский театр музыкальной комедии" Комитета культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Республиканское государственное казенное предприятие "Республиканский немецкий драматический театр" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан в республиканское государственное казенное предприятие "Республиканский академический немецкий драматический театр" Комитета культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Республиканское государственное казенное предприятие "Государственный академический казахский театр для детей и юношества имени Г. Мусрепова" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан в республиканское государственное казенное предприятие "Государственный академический казахский театр для детей и юношества имени Габита Мусрепова" Комитета культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Республиканское государственное казенное предприятие "Государственный академический русский театр для детей и юношества имени Н. Сац" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан в республиканское государственное казенное предприятие "Государственный академический русский театр для детей и юношества имени Наталии Сац" Комитета культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Республиканское государственное казенное предприятие "Центральный государственный музей Республики Казахстан" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан в республиканское государственное казенное предприятие "Центральный государственный музей Республики Казахстан" Комитета культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Республиканское государственное казенное предприятие "Государственный музей искусств Республики Казахстан им. А. Кастеева" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан в республиканское государственное казенное предприятие "Государственный музей искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева" Комитета культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Республиканское государственное казенное предприятие "Государственный музей "Центр сближения культур" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан в республиканское государственное казенное предприятие "Государственный музей "Центр сближения культур" Комитета культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Республиканское государственное казенное предприятие "Национальный историко-культурный заповедник "Ордабасы" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан в республиканское государственное казенное предприятие "Национальный историко-культурный заповедник "Ордабасы" Комитета культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Республиканское государственное казенное предприятие "Государственный историко-культурный заповедник-музей "Иссык" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан в республиканское государственное казенное предприятие "Государственный историко-культурный музей-заповедник "Есік" Комитета культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Республиканское государственное казенное предприятие "Казахская государственная филармония имени Жамбыла" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан в республиканское государственное казенное предприятие "Казахская государственная филармония имени Жамбыла" Комитета культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Республиканское государственное казенное предприятие "Государственная концертная организация "Казақконцерт" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан в республиканское государственное казенное предприятие "Государственная концертная организация "Қазақконцерт имени Розы Баглановой" Комитета культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Республиканское государственное казенное предприятие "Национальный музей Республики Казахстан" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан в республиканское государственное казенное предприятие "Национальный музей Республики Казахстан" Комитета культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Республиканское государственное учреждение "Национальная библиотека Республики Казахстан" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан в республиканское государственное учреждение "Национальная библиотека Республики Казахстан" Комитета культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

региональные музеи и ансамбли.

В Перечень изменений в названиях республиканских государственных учреждений вошли:

Республиканское государственное учреждение "Центральный государственный архив" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан в республиканское государственное учреждение "Центральный государственный архив" Комитета по делам архивов и управления документацией Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Республиканское государственное учреждение "Центральный государственный архив кино-фотодокументов и звукозаписи" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан в республиканское государственное учреждение "Центральный государственный архив кино-фотодокументов и звукозаписи" Комитета по делам архивов и управления документацией Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Республиканское государственное учреждение "Центральный государственный архив научно-технической документации" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан в республиканское государственное учреждение "Центральный государственный архив научно-технической документации" Комитета по делам архивов и управления документацией Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Республиканское государственное учреждение "Национальный центр рукописей и редких книг" Министерства культуры и спорта Республики в республиканское государственное учреждение "Национальный центр рукописей и редких книг" Комитета по делам архивов и управления документацией Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Республиканское государственное учреждение "Национальный архив Республики Казахстан" Министерства культуры и спорта Республики в республиканское государственное учреждение "Национальный архив Республики Казахстан" Комитета по делам архивов и управления документацией Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Республиканское государственное учреждение "Национальная государственная книжная палата Республики Казахстан" Комитета языковой политики Министерства культуры и спорта Республики Казахстан в республиканское государственное учреждение "Национальная государственная книжная палата Республики Казахстан" Комитета по делам архивов и управления документацией Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.