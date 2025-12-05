Статус "Академический" присвоен некоторым организациям культуры

Принято постановление правительства РК от 2 декабря 2025 года о присвоении статуса "Академический" некоторым организациям культуры, сообщает Zakon.kz.

Так, статус "Академический" присвоен: ГККП "Талдыкорганский драматический театр имени Б. Римовой" государственного учреждения "Управление культуры, архивов и документации области Жетысу";

ГКП "Государственный театр кукол" Управления культуры города Алматы;

КГКП "Жамбылский областной казахский драматический театр имени Аскара Токпанова" Управления культуры и развития языков акимата Жамбылской области";

ГККП "Западно-Казахстанская областная филармония имени Г. Курмангалиева" Управления культуры, развития языков и архивного дела акимата Западно-Казахстанской области". Постановление вводится в действие со дня его подписания.

