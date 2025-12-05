#Казахстан в сравнении
Право

Статус "Академический" присвоен некоторым организациям культуры

спектакль в театре, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 15:56 Фото: Сергей Ходанов
Принято постановление правительства РК от 2 декабря 2025 года о присвоении статуса "Академический" некоторым организациям культуры, сообщает Zakon.kz.

Так, статус "Академический" присвоен:

  • ГККП "Талдыкорганский драматический театр имени Б. Римовой" государственного учреждения "Управление культуры, архивов и документации области Жетысу";
  • ГКП "Государственный театр кукол" Управления культуры города Алматы;
  • КГКП "Жамбылский областной казахский драматический театр имени Аскара Токпанова" Управления культуры и развития языков акимата Жамбылской области";
  • ГККП "Западно-Казахстанская областная филармония имени Г. Курмангалиева" Управления культуры, развития языков и архивного дела акимата Западно-Казахстанской области".

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

