Статус "Академический" присвоен некоторым организациям культуры
Принято постановление правительства РК от 2 декабря 2025 года о присвоении статуса "Академический" некоторым организациям культуры, сообщает Zakon.kz.
Так, статус "Академический" присвоен:
- ГККП "Талдыкорганский драматический театр имени Б. Римовой" государственного учреждения "Управление культуры, архивов и документации области Жетысу";
- ГКП "Государственный театр кукол" Управления культуры города Алматы;
- КГКП "Жамбылский областной казахский драматический театр имени Аскара Токпанова" Управления культуры и развития языков акимата Жамбылской области";
- ГККП "Западно-Казахстанская областная филармония имени Г. Курмангалиева" Управления культуры, развития языков и архивного дела акимата Западно-Казахстанской области".
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
