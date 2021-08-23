В Алматы прибыл второй самолет с сотрудниками ООН из Афганистана

В Алматы накануне прибыл второй рейс из Афганистана с сотрудниками Организации Объединенных Наций, передает zakon.kz.

ООН в Афганистане 22 августа вывезла 108 человек из Кабула в Алматы. Это второй подобный авиарейс за последнюю неделю. В числе пассажиров - сотрудники ООН и члены нескольких неправительственных организаций, которые являются партнерами ООН в Афганистане, - сообщили в представительстве ООН в Казахстане.

В представительстве также заявили, что ООН сосредоточена на обеспечении безопасности тысяч своих сотрудников и партнеров. Организация работает над доставкой критически важной гуманитарной и другой помощи миллионам нуждающихся афганцев.

19 августа в Алматы прибыл первый самолет из Афганистана с сотрудниками Миссии по содействию Афганистану (UNAMA) и других агентств ООН. В МИД сообщили, что прибывшие сотрудники являются международными дипломатами, обладателями паспортов и иммунитетов ООН. В Казахстане офисы UNAMA и другие ООН-ские агентства будут располагаться временно, предварительно, полгода. Все расходы на проживание сотрудников и аренду офисных помещений будут полностью финансироваться из бюджета ООН.