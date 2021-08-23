"Талибан" начал осаду последнего неподконтрольного района Афганистана

"Талибан" (организация, запрещенная на территории Казахстана и других стран) начал осаду последнего неподконтрольного района Афганистана, передает zakon.kz.

Движение "Талибан" начало окружать силы сопротивления в последней неподконтрольной боевикам провинции Панджшер. Об этом заявил представитель талибов Забихулла Муджахи, – говорится в сообщении РБК со ссылкой на AP.

Спикер "Талибана" сказал, что пока боев в этом направлении не было.

Мы надеемся найти мирное решение для Панджшера, – отметил он.