Истребитель сгорел в Астраханской области

Российский истребитель МиГ-29 сгорел в Астраханской области во время планово-ремонтных работ, передает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

По данным Telegram-канала Baza, самолет проходил плановую проверку в войсковой части в Наримановском районе. Воздушное судно выгорело полностью, никто не пострадал.

18 августа также в Астраханской области МиГ-29 потерпел крушение во время учебного полета на территории полигона Ашулук. Самолет упал в безлюдном месте во время выполнения планового полета. В результате катастрофы пилот МиГ-29 погиб. Полет выполнялся без боекомплекта.

Заслуженный военный летчик России Владимир Попов среди возможных причин крушения истребителя указал на непростые метеоусловия, которые могли возникнуть из-за близости гор Дагестана и Каспийского моря. В частности, он не исключил попадание самолета в грозовую облачность.