Автомобиль сгорел на проспекте аль-Фараби в Алматы

В Алматы полностью выгорел автомобиль ВАЗ, который вспыхнул на проезжей части проспекта аль-Фараби, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился вечером, 22 апреля.

Машина выгорела полностью за считанные минуты. На кадрах, которые сняли очевидцы, видно как легковушку моментально пожирает пламя.

По данным МЧС РК, пожарные потушили огонь. Происшествие обошлось без пострадавших.

Житель Костаная загорелся внутри собственной машины. Трагедия случилась в ночь на 22 апреля в одном из городских дворов. Мужчину доставили в больницу, он находится в тяжелом состоянии.