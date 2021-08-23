Казахстан расследует 87 уголовных дел о торговле людьми

В Казахстане с начала года возбудили 87 уголовных дел, связанных с торговлей людьми, передает zakon.kz.

Как сообщили полицейские, для искоренения фактов торговли людьми необходимо изменить подходы к решению существующих проблем, усилить взаимодействие и системную работу уполномоченных органов, а также консолидацию государства и гражданского общества. Нынешняя ситуация, вызванная пандемией COVID-19, затрагивает все страны, негативно сказываясь на уязвимых категориях населения, включая тысячи мигрантов.

Жертвы торговли людьми становятся изгоями в обществе. Их принуждают к труду, за который они не получают оплаты. Пострадавшие от таких преступлений лишаются гарантированных государством свобод и прав человека. Поэтому нужно уделить внимание выявлению и расследованию преступлений, связанных с торговлей людьми. Это преступление, которое нарушает ряд прав гражданина: право на труд с достойной оплатой, охрану здоровья, в конце концов, честь и достоинство, – говорится в информации.

С начала текущего года органами внутренних дел возбуждено 87 уголовных дел, связанных с торговлей людьми, из них:

– по ст. 125 ч. 3 п. 2 УК "Похищение человека с целью эксплуатации" – 1;

– по ст. 126 ч. 3 п. 2 УК "Незаконное лишение свободы с целью эксплуатации" – 3;

– по ст. 128 УК "Торговля людьми" – 6;

– по ст. 134 УК "Вовлечение несовершеннолетнего в занятия проституцией" – 4;

– по ст. 135 УК "Торговля несовершеннолетними" – 11;

– по ст. 308 УК "Вовлечение в занятие проституцией" – 6;

– по ст. 309 УК "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество" – 56.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в начале июня 2021 года принял указ о первоочередных мерах, которые необходимо принять в целях обеспечения гарантированной охраны прав человека.

Правительство РК приступило к реализации Плана первоочередных 26 мер, из которых 16 мер планируют завершить до конца 2021 года, включая меры по законодательному усилению механизма предупреждения торговли людьми и оказанию помощи пострадавшим и обеспечение их защиты в ходе расследования уголовных дел.