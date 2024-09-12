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Законодательство РК

Статистику по фактам торговли людьми и органами озвучили в МВД

Министерство внутренних дел РК, МВД РК, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 14:39 Фото: polisia.kz
В Казахстане с начала текущего года зарегистрировано 134 уголовных дела по фактам торговли людьми, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала заместитель начальника третьего управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Шинар Кучербаева, в ведомстве действуют спецгруппы по борьбе с торговлей людьми. Ежегодно органами внутренних дел возбуждается до 150 уголовных дел.

"За торговлю органами зарегистрировано 15 уголовных дел, за похищение человека с целью эксплуатации – два, за незаконное лишение свободы с целью эксплуатации – три, за торговлю людьми – 15, за вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией – 12, за торговлю несовершеннолетними – три, за вовлечение в занятие проституцией – семь, за содержание притона и сводничество – 77", – перечислила Шинар Кучербаева 12 сентября на пресс-конференции в СЦК.

Она отметила, что пресекается преступная деятельность организованных групп, торгующих людьми. За последние годы ликвидирован ряд каналов вывоза  казахстанцев за рубеж. Один из последних случаев – вывоз людей в Бахрейн.

Помимо этого за административные правонарушения по статье, связанной с торговлей людьми (ст. 450 КОАП), выявлено 649 правонарушений. За предоставление помещений для проституции и сводничества собственники квартир оштрафованы на 155 млн тенге.

5 июля президент РК подписал первый специальный закон по противодействию торговле людьми, документ вступил в силу 5 сентября и теперь полицейские получили новые полномочия для защиты казахстанцев. 

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