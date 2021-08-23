Папа римский Франциск может отречься от престола

Папа римский Франциск может отречься от Апостольского престола по состоянию здоровья, сообщает zakon.kz.

Отмечается, что причиной возможного решения об отречении от престола Папы Римского может стать его состояние здоровья. В июле ему была сделана хирургическая операция на кишечнике, пишет итальянская газета Libero.

Издание обращает внимание на то, что в декабре понтифику исполнится 85 лет - столько же было его предшественнику Бенедикту XVI, когда тот отрекся от престола.

О возможном отречении Франциск говорил еще в 2014 году. Тогда он допустил, что может пойти на такой шаг, если на то будут веские причины – например, связанные со здоровьем. Он отметил, что Бенедикт XVI может оказаться "не последним в списке" добровольно оставивших престол.

Франциск (в миру Хорхе Марио Бергольо) стал 266-м Папой. Он был избран 13 марта 2013 года. Выходец из Аргентины, он оказался первым в истории понтификом из Нового Света.

Папа Бенедикт XVI на консистории 11 февраля 2013 года неожиданно объявил о своем решении отречься от Апостольского престола. Вечером 28 февраля это решение вступило в законную силу. В настоящее время папа Римский на покое проживает в маленьком монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане.