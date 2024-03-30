Папа Римский Франциск снова не участвовал в крестном ходе в Страстную пятницу

Папа Римский Франциск не пришел на крестный ход. Второй год подряд он наблюдал за процессией из своей резиденции в Ватикане, сообщает Zakon.kz

По информации ТАСС о том, что 87-летний понтифик не примет участие в крестном ходе, стало известно всего за минуту до начала процессии.

В 2023 году Франциск также пропустил Крестный ход после перенесенного вирусного бронхита, и это стало прецедентом. Однако об этом было объявлено заранее, в нынешнем году до последнего момента подтверждалось личное участие понтифика. Ранее он возглавил мессу Страстной пятницы в соборе Святого Петра.

Ранее Папа Римский Франциск выразил соболезнования в связи с терактом в подмосковном "Крокус Сити Холле".

Отметим, что накануне 29 марта у католиков была Страстная пятница, сегодня 30 марта - Святая суббота, а в воскресенье 31 марта католики отмечают Пасху, в то время как дата празднования православной Пасхи выпадает на 5 мая.