Необходимо достичь отметки в 90% привитых граждан - врач

Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике в УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев объяснил, почему в странах, где успешно прошла кампания вакцинации и сформирован коллективный иммунитет, продолжается рост числа случаев заражения коронавирусом, передает zakon.kz.

По его словам, это происходит после снижения иммунитета спустя некоторое время.

Связано это с тем, что со временем уровень иммунной защиты населения снижается, поэтому в России не только требуется ускорять темпы прививочной кампании, но и через шесть месяцев проводить ревакцинацию, - приводит информагентство ura.ru слова врача.

Токарев добавил, что в России необходимо вакцинировать не менее 80% населения, поскольку в стране распространяется более заразный "дельта-штамм". Его коллега, врач-эпидемиолог Эдуард Шунков уверен, что необходимо достичь отметки в 90% привитых граждан.

Специалист пояснил, что это цифра трудно достижима, но к ней нужно стремиться. Он уточнил, что показатель характерен для всех ОРВИ-инфекций, 90-95% иммунизированного населения останавливают их, а в оставшиеся 5% входят те, кто имеет явные противопоказания для прививки.