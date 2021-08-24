Математики определили лучший метод наращивания мышечной массы

Кембриджские ученые создали математическую модель для оптимального набора мышечной массы, передает zakon.kz.

Исследователи выяснили, что сигнальный путь клетки, который ведет к синтезу новых мышечных белков, активирует интегрированная со временем нагрузка. Математики отметили, что все люди обладают разной физиологией, исходя из которой для каждого можно определить оптимальную комбинацию упражнений и время тренировок. Созданная индивидуальная программа будет, как отмечается, лучшим способом для наращивания мышечной массы, - пишет ren.tv.

Так, если человек не наблюдает эффекта занятий, при недостаточном уровне нагрузки нужно многократно увеличивать время упражнений. При избыточной нагрузке, наоборот, может появиться мышечная дисфункция. Она возникает из-за того, что в течение очень короткого промежутка времени тело находится в максимальном напряжении.

Предложенная экспертами модель построена при помощи методов теоретической биофизики. Она показывает, какое усилие может приложить человек для роста мышечной ткани и сколько ему нужно времени для занятий спортом.

В построении системы помогло изучение механизмов механочувствительности - способности клеток воспринимать механические сигналы в окружающей их среде.

В дальнейшем ученые собираются разработать приложение, при помощи которого пользователи получат возможность разрабатывать индивидуальные планы тренировок.

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