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Три приема для похудения и наращивания мышечной массы

советы, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2024 01:25 Фото: pixabay
22-летняя фитнес-тренер из Великобритании Лиззи Хай рассказала, какие приемы ей помогли избавиться от жира и нарастить мышечную массу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Star, сначала девушка посоветовала делать дополнительные три тысячи шагов к обычному расстоянию, которое человек проходит в день. Хай, например, начала ходить пешком из дома до спортзала, чтобы нарастить нагрузку.

Кроме того, она порекомендовала не пропускать кардиоупражнения и сосредоточиться на работе с корпусом. По словам фитнес-тренера, стоит и изменить питание.

"Я сократила потребление килокалорий на пару сотен, но сохранила прежний уровень белка, чтобы предотвратить потерю мышечной массы. Вот и все", – сказала Хай.

Ранее диетолог рассказал, чем популярные диеты могут навредить.

Елена Беляева
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