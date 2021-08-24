Алексей Цой озвучил новый прогноз по коронавирусу

Министр здравоохранения Алексей Цой озвучил новый прогноз по коронавирусной инфекции на осень, передает корреспондент zakon.kz.

Министерством здравоохранения обновлен прогноз эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции до ноября. При пессимистичном сценарии среднесуточное число зарегистрированных случаев в сентябре составит до 6300 случаев, в октябре - до 2400 случаев. При реалистичном сценарии в сентябре - до 5300 случаев, в октябре - до 1800 случаев. При оптимистичном сценарии в сентябре - до 4200 случаев, в октябре - до 1300 случаев в сутки, - сказал глава Минздрава на заседании правительства.

На 24 августа лечение от коронавируса продолжают получать 123 226 человек, из них в стационарах находятся 28 577 пациентов, на амбулаторном уровне - 94 649.

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В тяжелом состоянии - 1824 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 555, на аппарате ИВЛ - 267.

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Тамила Языкова, Нур-Султан