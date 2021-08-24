На 10% снизилась заболеваемость коронавирусом в Казахстане

Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал об эпидемиологической ситуации в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

На 24 августа в стране зарегистрировано 748 851 больных с положительным результатом COVID-19 и 67 870 случаев с КВИ-.

Все регионы, за исключением Туркестанской области, находятся в "красной" зоне.

На протяжении последних двух недель в Казахстане отмечается постепенное снижение количества случаев коронавирусной инфекции. Уровень заболеваемости снизился на 10%. С 1 августа индекс распространенности коронавируса в республике снизился в 1,2 раза с 1,11 до 0,93, - сообщил глава Минздрава на заседании правительства.

Занятость инфекционных коек составляет 49%, реанимационных коек - 46%. По его словам, за последние две недели загруженность инфекционных коек снизилась на 12%. Высокая занятость отмечается в Актюбинской области, Алматы и Алматинской области.

Ранее министр здравоохранения озвучил прогноз по эпидемиологической ситуации на осень.

Тамила Языкова, Нур-Султан