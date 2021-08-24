Что будет с экономикой и нефтью в Казахстане

На заседании правительства министр национальной экономики РК Асет Иргалиев представил проект прогноза социально-экономического развития страны до 2026 года, передает корреспондент zakon.kz.

Иргалиев отметил, что прогноз социально-экономического развития страны на 2022-2026 годы сформирован согласно различным сценариям развития мировой экономики и экономики страны с учетом статданных по ВВП за 2020 год и итогов развития экономики за январь-июль текущего года, а также обновленных прогнозов международных финансовых организаций по росту мировой экономики.

Так, в 2022 году ожидается рост мировой экономики на 4,9%, в 2023 году - на 3,5%. Согласно консенсус-прогнозу МФО, в 2022 году цены на нефть будут на уровне 64,5 долларов за баррель, а в 2023 году - на уровне 58 долларов за баррель, - рассказал министр.

По его словам, в зависимости от внешних и внутренних условий разработаны базовый, оптимистический и пессимистический сценарии развития экономики Казахстана на 2022-2026 годы. Среднегодовой рост ВВП при базовом сценарии составит 4,8%, оптимистическом - 5,0% и пессимистическом - 4,6%. В качестве основы для бюджетного планирования предлагается использовать базовый сценарий.

При данном сценарии в 2022 году реальный рост ВВП прогнозируется на уровне 3,9%. В 2026 году он ускорится до 5,2%. Номинальный ВВП в 2022 году составит 87,1 трлн тенге, а в 2026 году - 119,9 трлн тенге. Ожидается положительный рост во всех базовых отраслях. Добыча нефти в 2022 году составит 87,9 млн тонн с увеличением в 2026 году до 107,4 млн тонн. Экспорт товаров в 2022 году прогнозируется на уровне 60,1 млрд долларов и к 2026 году увеличится до 79,8 млрд долларов. Импорт товаров увеличится с 40,8 млрд долларов в 2022 году до 43,4 млрд долларов в 2026 году, - сообщил глава МНЭ РК.

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Также он добавил, что сальдо торгового баланса вырастет с 19,3 млрд долларов до 36,4 млрд долларов.

С учетом данных макроэкономических показателей разработан следующий прогноз бюджетных параметров. Доходы республиканского бюджета (без учета трансфертов) в 2022 году по прогнозам составят 9,2 трлн тенге, в 2023 году - 9,7 трлн тенге, в 2024 году - 10,4 трлн тенге. Гарантированный трансферт предлагается определить в 2022 году в размере 2,4 трлн тенге, в 2023 году - 2,2 трлн тенге и в 2024 году - 2 трлн тенге и направить на финансирование социальных обязательств, - указал Иргалиев.

Кроме этого, предлагается в 2022 году привлечь целевой трансферт из Нацфонда в размере 550 млрд тенге, в 2023-2024 годах по 400 млрд тенге ежегодно.

Дефицит бюджета в 2022 году прогнозируется на уровне 3,3% к ВВП с последующим снижением до 2,5% к ВВП в 2024 году. Не нефтяной дефицит в 2022 году по прогнозам составит 8,1% к ВВП с последующим снижением до 6,3% к ВВП в 2024 году. Расходы республиканского бюджета прогнозируются в 2022 году в объеме 15,9 трлн тенге, в 2023 году - 15,6 трлн тенге и в 2024 году - 16 трлн тенге. При цене на нефть в 60 долларов за баррель поступления от нефтяного сектора в Нацфонд по прогнозам вырастут с 2,5 трлн тенге в 2022 году до 3 трлн тенге в 2024 году. С учетом планируемых трансфертов валютные активы Нацфонда по прогнозам вырасту с 55,3 млрд долларов США в 2022 году до 61,6 млрд долларов в 2024 году, - уточнил министр.

В целом, кабмин поддержал представленный прогноз социально-экономического развития на 2022-2026 годы, проект закона о гарантированном трансферте из Нацфонда на 2022–2024 годы и проект Указа о выделении целевого трансферта на 2022-2024 годы.

Оксана Скибан, Нур-Султан