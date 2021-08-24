Что будет с курсом доллара - прогноз

24 августа 2021, 10:46
Фото: zakon.kz

Прогноз ситуации по курсу доллара представили на заседании Правительства РК, сообщает zakon.kz.

В Министерстве национальной экономики РК подготовили три сценария развития ситуации: оптимистичный прогноз, пессимистичный и реалистичный.

Так, по оптимистичному сценарию при стоимости нефти 70 долларов за баррель и среднегодовом росте ВВП 5% курс доллара составит 415 тенге.

По пессимистичному сценарию при стоимости нефти 50 долларов за баррель и росте ВВП 4,6% курс доллара составит 435 тенге.

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По базовому сценарию при стоимости нефти 60 долларов за баррель и росте ВВП 4,8% курс доллара составит 425 тенге.

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