Всех эвакуированных из Афганистана в США будут вакцинировать

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американские власти намерены вакцинировать всех эвакуированных из Афганистана, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Всех эвакуированных проверяют на коронавирус, им будут предлагать сделать прививку, если они еще не вакцинированы, - сказала она.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что обсуждает вопрос о продлении сроков эвакуации американских военных и сотрудничавших с США граждан Афганистана из аэропорта Кабула.

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15 августа талибы вошли в Кабул. Правительственная армия не оказала им никакого сопротивления.