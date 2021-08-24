Смертельное ДТП с большегрузом произошло в ЗКО

На трассе Уральск - Атырау произошло смертельное ДТП с большегрузом, передает zakon.kz.

По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, авария произошла рано утром на 224 километре трассы Уральск - Атырау недалеко от села Тайпак Акжайыкского района, сообщает Mgorod.kz.

70-летний водитель за рулем Volkswagen врезался в стоящую фуру. От полученных травм он скончался на месте. В аварии пострадали еще двое пассажиров легкового авто, – рассказали в ведомстве.

Пострадавших госпитализировали в Акжайыкскую районную больницу.

62-летняя женщина находится в сознании. Ей диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. 70-летний мужчина получил ушиб грудной клетки, перелом 2-4 ребер справа, – сообщили в облздраве.

В этот же день на трассе Уральск - Атырау на территории Махамбетского района произошло ДТП, в результате которого погибли три человека.