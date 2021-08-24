Скажи, братуха - видео с оскорблениями полицейского гуляет по Казнету

В Костанайской области расследуется факт оскорбления полицейского, снятый на видео, передает zakon.kz.

В Instagram размещен видеоролик, который послужил поводом для разбирательства, сообщает "Алау".

На кадрах заснят момент, где неизвестный мужчина оскорбляет блюстителя порядка, но на хамские выпады полицейский старается не реагировать.

В пресс-службе ДП Костанайской области прокомментировали произошедший инцидент.

Управлением полиции Костаная начато досудебное расследование, предусмотренное ст. 378 ч 1 УК РК "Оскорбление представителя власти при исполнении служебных обязанностей". Проводятся необходимые следственные мероприятия. Санкция статьи предполагает штраф от 80 МРП, либо исправительные работы, либо арест на срок до 20 суток, - рассказали в ведомстве.

Видео: alau.kz